Il doppio volto della fase 2 a Trieste: giù le sanzioni ma fioccano le denunce per altri reati

Continuano i controlli in merito alla normativa anti CoViD-19 sul territorio della provincia di Trieste. Su 652 persone controllate, nella giornata di ieri 5 maggio ne sono state sanzionate 13, mentre sono scattatte due denunce rispettivamente per falsa dichiarazione e per il divieto di spostarsi dalla propria abitazione a causa della positività al virus.

Come già accaduto dall'inizio della cosiddetta fase 2, il numero delle denunce per altri reati è aumentato vertiginosamente. Le forze dell'ordine nel territorio triestino hanno infatti denunciato ben 58 soggetti, portando a 95 il numero complessivo delle persone denunciate in soli due giorni. Tutto in ordine invece sul fronte degli esercizi commerciali dove non sono state registrate irregolarità.

Nel resto del Friuli Venezia Giulia sono state controllate 2472 persone, di cui 47 sono incappate in una sanzione. Solo cinque infine le denunce per "altri reati" e 1140 le attività monitorate. Anche in questo caso non si sono registrate infrazioni.