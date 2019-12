Consigliere di Fratelli d'Italia sul sardone della Barcolana: "Strano caso questa sardina"

"Sappiamo chi organizza la Barcolana, casualmente quest’anno il simbolo era questo, sarà un caso????? Dopo il manifesto dello scorso anno non mi stupirei". Le parole sono di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale a Trieste e da poco passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia. La frase accompagna l'immagine di Alice, il "sardon" simbolo dell'edizione 51 della regata più affollata al mondo che lo scorso ottobre è rimasto in mostra in piazza Unità. L'intenzione degli organizzatori era quella di sensibilizzare il pubblico di Barcolana contro l'inquinamento e lo sfrenato utilizzo della plastica nel mondo.

Oggi invece, Cinquepalmi "avvicina" Alice al movimento delle sardine, interrogandosi, forse in maniera provocatoriamente politica, sulla vicinanza tra la Barcolana e il movimento fondato dal giovane Mattia Sartori. Dai commenti apparsi sotto il post poi Cinquepalmi rincara la dose, rispondendo ad una frase pubblicata da Flavia Kvesto, da poco nominata nel Comitato di quartiere di piazza Goldoni, vicina ad ambienti del Carroccio. "Strano caso questa sardina" la risposta del consigliere di Fratelli d'Italia dopo il commento della Kvesto che affermava "molto, molto simile".