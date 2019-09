Gaia Capitanio è Miss Trieste 2019

Gran galà della bellezza con le ragazze in passerella nella classica “Notte delle Stelle” per l’elezione di Miss Trieste 2019 nell’accogliente ambientazione estiva del Caffè degli Specchi in piazza Unità d’Italia alla presenza di moltissimo pubblico. Dopo cinque casting e la prefinale le quattordici giovani finaliste - di fronte ad una qualificata e competente giuria - hanno sfilato per conquistare la classica e ambita fascia di raso di reginetta della città e per contendersi anche una rilevante dotazione premi, tra cui una crociera messa in palio dal Caffè degli Specchi. Il titolo di Miss Trieste 2019 è stato assegnato a Gaia Capitanio – studentessa 20enne - che ha sfilato con la sua naturale simpatia e il suo elegante portamento.

Gaia è appassionata di nuoto e il suo personaggio preferito è la pluricampionessa di stile libero Simona Quadarella. La classica investitura protocollare per Gaia - con coroncina e fascia - è stata affidata alla reginetta uscente Nicol Reia, Miss Trieste 2018. Inoltre sono stati assegnati i titoli: Miss Trieste Provincia alla 20enne Nicole Rende, Miss Trieste Modella Tipo alla 16enne Francesca Contursi. Gli altri titoli sono andati a queste giovanissime studentesse 15enni: Miss Tergeste a Nicole Trento, La Ragazza d’Italia alla friulana Giulia Pontoni, a Giorgia Perisi il titolo di “Miss Trieste Mi piace” (657 voti), abbinato 3° Contest di gradimento videofotografico su Miss Trieste curato dalla web TV Trieste Cafe. Questa edizione è stata realizzata dall’organizzazione di Fulvio Marion con la collaborazione della Ricky Nicosanti Event e del Caffè degli Specchi. Hanno collaborato il gruppo di acconciatori Mitù per la Wella, l’atelier La Giada Spose con un’interessante selezione di modelli nuziali, e i ballerini di Trieste Ottocento che hanno fatto rivivere le suggestioni e il fascino degli storici balli mitteleuropei in costume d’epoca.