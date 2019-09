Camion perde pezzi di pneumatico in galleria Carso

Alcuni mezzi pesanti hanno perso pezzi di pneumatico e si sono accostati all'interno della galleria Carso da Opicina in direzione Trieste intorno alle 12.30. Secondo la testimonianza di una lettrice, "i pezzi di pneumatico erano sparsi su tutte e due le carreggiate, il 112 è stato avvistato immediatamente". Secondo la testimonianza "entrando in galleria mi sono volati addosso pezzi di pneumatico. Non sono riuscita a scattare una foto in quanto si stava creando molto fumo".

Sono stati avvisati prontamente anche i Vigili del fuoco. I camion che si sono fermati, secondo la testimonianza sarebbero "tre, poi di conseguenza si fermavano e accostavano tutti quelli che entravano in galleria. Dall'entrata infatti non si vedeva subito".