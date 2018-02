Galleria di Montebello “stop&go” per le stalattiti, Lodi: «Presto i lavori di riqualificazione»

«La giornata di oggi è stata caratterizzata da diverse chiusure delle gallerie cittadine a causa della formazione di stalattiti di ghiaccio lungo le volte che mettevano a rischio l’incolumità degli automobilisti in transito. Abbiamo subito segnalato la situazione ai Vigili del fuoco che in più occasioni hanno provveduto alla rottura dei “ghiaccioli” pendenti mentre la Polizia locale bloccava il transito per garantire la sicurezza delle operazioni».

L’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi spiega sulla sua pagina Facebook il perchè degli “stop&go” fuori dalle gallerie cittadine nell’arco della giornata appena trascorsa - ma situazione che con molta probabilità si ripeterà nei giorni a venire -: «Il particolare ha subito più di questi servizi la galleria di piazza Foraggi che da anni soffre di continue infiltrazioni nella volta; come noto il Comune di Trieste ha ricevuto un contributo di 11,5 milioni per la sua ristrutturazione e a fine anno 2017 abbiamo pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva della riqualificazione di questa importante galleria - spiega l’assessore di Fratelli d’Italia -. In primavera dovrebbe essere assegnato l’incarico e poi a seguire daremo il via al bando per i lavori: il nostro obiettivo sarà (come spiegato più volte dal Sindaco Roberto Dipiazza) quello di cercare di arrecare meno disagi possibile alla cittadinanza chiudendo quando possibile la galleria una corsia alla volta alleggerendo così il traffico in almeno una delle due direttrici».