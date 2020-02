Gallina "sequestrata" al Fabiani, da Muggia arriva la denuncia

Ha denunciato il tutto ai carabinieri e adesso aspetta di poter rivedere la sua gallina. L'allevatore di Muggia vittima del furto di quella che a tutti gli effetti sembra essere una delle sue galline e cheTrieste Prima aveva raggiunto telefonicamente, conferma di avere spiegato tutto alle forze dell'ordine ma di voler soprassedere sulla vicenda. Il "caso" della gallina portata all'interno dell'edificio dell'Istituto Deledda-Fabiani e legata con lo scotch nero per tarparle le ali attende ancora la sua conclusione. La bestiola si trova ancora all'Enpa di Trieste.

Quella che sembra essere stata una bravata da parte di alcuni studenti tiene però banco negli ambienti scolastici con la dirigente, come riportato da Il Piccolo, che promette un nuovo vertice se entro il prossimo 10 febbraio nessuno farà un passo in avanti per confessare il gesto. Nel frattempo tutte le uscite didattiche sono temporaneamente sospese.