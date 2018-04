Gallina "in fuga" in piazza della Borsa

Questa mattina una gallina è stata vista razzolare in pieno centro città ed è stata poi recuperata in piazza della Borsa dalla Polizia locale.

Come riporta la pagina "Agente Gianna", a gallina stava tranquillamente appollaiata nei pressi della Camera di Commercio quando gli agenti, una volta individuata, sono riusciti a catturarla e portarla in una struttura idonea.