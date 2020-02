Enoteca Bischoff superstar: tra le migliori d'Italia secondo Gambero Rosso

Grande soddisfazione per l'Enoteca Bischoff di via Mazzini, per il Gambero Rosso è tra le migliori enoteche d'Italia. Il mensile che si occupa delle eccellenze della ristorazione ha anche inserito il locale triestino nella guida 2020 "Enoteche d'Italia" e

in FVG le enoteche selezionate sono 8 (presenti nella guida) ma l'unica ad aver ricevuto i 3 Cavatappi, la miglior valutazione, è appunto Bischoff. I criteri per la selezione sono stati la storicità, l'assortimento e l'attenzione alla diffusione della cultura enoica. La guida è stata presentata durante un convegno a Roma lunedì 17 febbraio.

L'enoteca Bischoff

Uno dei pochi negozi ancora in attività in Italia a poter vantare una storia plurisecolare. L’insegna infatti riporta la data 1777: non è un errore, ma è l’anno in cui un cittadino svizzero di nome Antonio Bischoff, giunse a Trieste per sfruttare le opportunità commerciali offerte dalla città. Oggi l’enoteca è di proprietà della famiglia Tombacco che la gestisce dal 1983. Una storia così non può che dare vita a un assortimento incredibile: oltre 3000 etichette, con una sezione puntuale e accuratissima dedicata al Carso e ai vini regionali in genere.