Gara clandestina sul lungomare di Muggia: nei guai due giovani

Una corsa clandestina è stata bloccata dalla Polizia di Muggia che ha denunciato due giovani alla guida di un'Audi S3 ed una Peugeot 106 rally.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

La folle corsa è avvenuta il 24 maggio in pieno giorno, precisamente sul lungomare della cittadine in direzione del Confine di Stato di San Bartolomeo. A seguito di una segnalazione arrivata alle 14 alla Sala Operativa del Commissariato di Muggia, è intervenuta una Volante che si è posizionata con il personale dell'Esercito Italiano sull'incrocio di Darsella San Bartolomeo. Le forze dell'ordine hanno quindi intimato l'Alt alle due vetture che stavano sopraggiungendo ad alta velocità. I guidatori però, anziché fermarsi, hanno svoltato in direzione di Chiampore ingaggiando un inseguimento ad elevata velocità con la Volante, fino al Santuario di Muggia Vecchia dove gli Operatori sono riusciti finalmente a fermare le due autovetture. I due guidatori, P.O.F. di anni 21 ed E.G. di anni 23, giovani del luogo, sono stati denunciati per il reato di cui all'art. 9 ter del Codice della Strada (divieto di gareggiare con veicoli a motore). La Polizia ha inoltre ritirato le loro patenti e sequestrato le autovetture.