Fuga di gas in via san Marco: 21 famiglie senza riscaldamento e acqua calda

«Ci hanno abbandonati senza riscaldamento, con sei gradi in appartamento, ho chiamato il pronto intervento ma non risponde nessuno» così si sfoga ai microfoni di Telequattro una donna residente in via San Marco al civico 51, in una palazzina che ospita 21 famiglie, oggi (2 gennaio) al quinto giorno senza gas. Il 29 dicembre c'era stata una fuga di gas in seguito alla quale l'Acegas ha subito chiuso le valvole, in pieno weekend allungato dal giorno festivo del 1 gennaio.

Per questo gli operai si sono messi al lavoro appena in data odierna, per un intervento che non si prevede breve (una settimana minimo). Da domani gli operai effettueranno un test per capire se ci sono altre fughe di gas. L'AcegasApsAmga ha inserito il caso di via San Marco in cima alle priorità, ma il pronto intervento è attivo solo in caso di problemi di sicurezza. Nel frattempo proseguono i disagi per gli inquilini che si trovano non solo senza riscaldamento ma anche senza gas e acqua calda.