Il Gattile Onlus: tempo di cuccioli

«Ci siamo, magari in ritardo (causa condizioni climatiche?) stanno arrivando al Gattile le cucciolate indesiderate, prelevate da luoghi a rischio dalle infaticabili, e preziose, Carmen e Rossana. Si tratta di tre gatte mamme con rispettivi cuccioli (tot. 16 gattini) di circa 40 giorni». Lo annuncia Giorgio Cociani de Il Gattile Onlus sulla pagina Facebook dell'associazione.

«Ricordiamo -continua - che lo svezzamento dura 2 mesi. Esso comprende, oltre all'alimentazione, le cure e l'educazione dei cuccioli da parte di mamma gatta, ed è indispensabile per il loro futuro benessere psico-fisico. Se staccati troppo presto dalla gatta o dai fratelli, i gattini difficilmente avranno un comportamento equilibrato. Perciò chi desidera il cucciolo piccolissimo dovrebbe almeno adottarne due in coppia».

«Prima del 3° mese compiuto il gattino non può essere vaccinato, questo significa che non è posibile fare niente di preventivo per la sua salute, tranne liberarlo da parassiti, sia cutanei che intestinali. In ogni caso i gattini vanno seguiti con particolari attenzioni e l'aiuto indispensabile del veterinario. Per contro, prima lasciano il Gattile sempre a rischio epidemie, meglio è per i cuccioli».

«Queste - conclude -sono solo alcune indicazioni delle tante che riguardano il capitolo adozioni. Informazione e senso di responsabilità sono requisiti indispensabili per chi decide di ospitare un piccolo peloso in casa, perchè, lo ripetiamo alla nausea, non è un pelouche ma creatura vivente da amare, rispettare e proteggere».