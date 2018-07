Gatta scomparsa, l'appello sul web

Segnaliamo (abbiamo tolto il numero diretto, preghiamo di segnalarci eventuale ritrovamento).

Smarrita “Sunday”, gatto del Bengala femmina di un anno. Si è allontanata dal giardino di casa la sera di mercoledì 18 luglio in zona via Baiardi alta all’incrocio con Strada per Opicina a Trieste e da allora non ne abbiamo notizie. Indossava un collare rosso (che potrebbe facilmente aver perso nel frattempo) ed ha il “microchip”. Chi potesse averne notizie è pregato di contattarmi.