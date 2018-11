Gdf: sequestrate 30mila pantofole del Napoli (FOTO)

Sono state sequestrate in Porto dalla Guardia di finanza 15mila paia di pantofole del Napoli contraffatte, un carico che avrebbe fruttato al venditore tra i 200 e i 300mila euro. Un'operazione portata a compimento in sinergia con il servizio antifrode dell'Ufficio delle dogane di Trieste. Le ciabatte avevano segni distintivi (colori sociali, data di fondazione, scritta “Napoli”) riconducibili alla Società Sportiva Calcio Napoli, provenivano dalla Cina ed erano state acquistate da una società di diritto italiano, per poi essere destinate a una società slovacca. Il responsabile dell’azienda destinataria è stato denunciato per aver messo in circolazione prodotti con segni distintivi ingannevoli sull’origine, provenienza o qualità dell’opera.

La tutela del "Made in Italy"

Il sequestro è avvenuto nel Punto Franco Nuovo di Trieste nell'ambito delle molte operazioni di tutela del “made in Italy” e dei marchi e brevetti, nell’interesse e per la salvaguardia del consumatore e dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Sempre più numerosi, infatti, i tentativi di introdurre nel territorio nazionale e comunitario prodotti che riportano false diciture e che presentano caratteristiche al di sotto degli “standard” di qualità garantiti da marchi e brevetti depositati. Questo commercio illecito produce anche un effetto distorsivo sul mercato in termini di concorrenza sleale.

