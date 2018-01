Soban tra le migliori gelaterie d'Italia del Gambero Rosso: "Tre coni" per la gelateria triestina

La Guida Gelaterie d'Italia 2018 del Gambero Rosso, presentata al Sigep di Rimini, conferma anche quest'anno Soban tra le migliori gelaterie d'Italia.

Sono solo 40 gli artigiani del gelato italiani che hanno ricevuto i 'Tre Coni', il massimo dei voti, e tra questi figura anche la "famiglia italiana del gelato artigianale".

Sul palco per ritirare il prestigioso premio sono saliti i tre fratelli Andrea, Stefano e Chiara, che oggi si dividono nelle gestione delle botteghe artigiane che portano il loro nome a Valenza, Alessandria e Trieste (l'ultima nata).

La filosofia che ha permesso loro di bissare il successo dello scorso anno, è semplice.

Una continua ricerca dei migliori ingredienti da utilizzare per realizzare un gelato che fonde la grande tradizione dei gelatieri nati tra le Dolomiti Bellunesi, con gusti e contaminazioni più moderne.

Allo stesso tempo valorizzando i prodotti e i produttori del territorio per poter realizzare un gelato sano, digeribile e gustoso.



«Siamo felicissimi di essere riusciti a confermarci - ha raccontato Chiara - ricevendo nuovamente questo prestigioso riconoscimento, di cui ringraziamo tutta le Redazione del Gambero Rosso. L'anno appena trascorso è stata per noi molto importante, perche ci ha permesso di arrivare fino a Trieste, città a cui siamo particolarmente legati e che conosciamo avendoci studiato ed essendo cresciuti a pochi chilometri di distanza. L'apertura in questa città è stata una scommessa, con la creazione di un nuovo format, che fonde la proposta di gelateria con quella di piccola pasticceria e di lievitati per allargare la nostra offerta oltre il gelato e prolungare il periodo di apertura».

«Tutto sempre secondo la nostra filosofia, all'insegna della ricerca della massima qualità. Ancora qualche giorno - conclude - e poi nella seconda metà di febbraio riapriremo carichissimi con tanti nuovi progetti e proposte intriganti».

Chiara e Andrea Soban fanno parte della Compagnia Gelatieri, la prestigiosa associazione che al suo interno annovera tra i soci ben nove premiati dal Gambero Rosso con i "Tre Coni".

Andrea è stato eletto "Miglior Gelatiere d'Italia" 2018, votato da 100 tra i migliori gelatieri d'Italia.