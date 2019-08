Cinque borse di studio per l’Università di Trieste da Generali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Nell’ambito dell’iniziativa Generali4Girls in STEM che ha l’obiettivo di promuovere le iscrizioni di studentesse ai corsi di laurea cosiddetti STEM, quelli cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, Generali Italia rinnova il suo impegno e anche per quest’anno ha istituito 5 borse di studio triennali destinate alle migliori studentesse degli istituti superiori che volessero continuare i propri studi iscrivendosi specificamente al Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione dell’Università degli Sudi di Trieste.

Le borse di studio sono state offerte in collaborazione con il DEAMS (Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “Bruno de Finetti”) dell’Università degli Studi di Trieste e con il sostegno della prof.ssa Patrizia Romito (Delegata per il Riequilibrio delle Opportunità dell’Università di Trieste) e del Comitato Unico di Garanzia presieduto dalla prof.ssa Saveria Capellari. Unico nel Triveneto, il Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e l’Assicurazione è dedicato alla formazione degli specialisti nelle analisi di dati per le decisioni e le previsioni in campo aziendale, finanziario e assicurativo e consente ai laureati di proseguire gli studi per conseguire una laurea magistrale in diversi ambiti, tra i quali quella in “Scienze statistiche e attuariali” attivata presso il DEAMS dell’Università di Trieste.

Come partecipare

Per partecipare al bando, le candidate dovranno presentarsi al test di ingresso previsto per questo Corso di Studi che si terrà il 4 settembre 2019 alle ore 11.00 presso l’aula Mappe Antiche del DEAMS – Università di Trieste, via Tigor 22. Una volta superato il test di ingresso, le vincitrici saranno selezionate sulla base del punteggio ottenuto e tramite un successivo colloquio. Maggiori dettagli sono disponibili presso la Segreteria didattica del DEAMS di Trieste in via Università 1(tel. 040 5582554; e-mail segreteria.didattica@deams.units.it) e sul sito web www.deams.units.it. Il bando è consultabile anche nei siti: https://www.units.it/news/borse-di-studio-generali-studentesse-del-deams https://www.units.it/albo/numero/804-2 http://www.deams.units.it/node/37203