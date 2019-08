Ponte Morandi, un anno dopo: Rita Giancristofaro nello speciale su Sky

Andrà in onda domenica 11 agosto alle 21, su History (407 di Sky) lo speciale "Genova. Il Ponte spezzato". A un anno dal crollo, che è costato la vita a 43 persone, il programma, prodotto dalla RSI (Radiotelevisione svizzera), proporrà riflessioni sulle possibili cause dell'immane disastro e diverse testimonianze tra cui quella di Rita Giancristofaro, triestina d'adozione che, insieme al compagno Federico Cerne, è sopravvissuta a quel tremendo giorno d'agosto.

La testimonianza di Rita

“Avevamo programmmato questa giornata a Genova il 14 agosto - spega Rita che, dopo un lungo percorso di riabilitazione, quest'anno ha partecipato al Trieste Running Festival - perché le previsioni davano pioggia, per cui da grandi amanti del mare abbiamo dovuto nostro malgrado rinunciare a una giornata in spiaggia. L'Acquario di Genova è il più famoso in Italia e quindi abbiamo deciso di passare lì la giornata. Ovviamente non ci siamo mai arrivati: quello è stato il punto in cui la nostra vita è cambiata”.