Vigili del Fuoco: a Genova anche le Unità Cinofile Fvg

Greta, lavora già da 7 anni e mezzo. Tante le missioni alle sue spalle tra cui il terremoto in Emilia, l'esplosione della cisterna a Bologna fino all'ultima dopo il crollo del ponte a Genova. Questa straordinaria eroina non è una persona come si può immaginare, bensì una simpatica cagnolina del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Come riporta il servizio del Tgr Rai Fvg le unità cinofile sono da poco rientrate da Genova presso la loro sede operativa in Veneto a Belluno. Purtroppo questa volta la squadra non ha potuto salvare nessuno: la tipologia di macerie ha reso il lavoro dei cani davvero difficoltoso e il Nucleo Cinofilo è tornato amaramente indietro senza aver trovato alcun superstite.

Tornati a casa i cani ed i loro conduttori hanno subito ripreso l'allenamento per le future ricerche, un addestramento attraverso il gioco che vada a sfruttare le loro innate capacità.