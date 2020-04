Barcolana, Gialuz: "Si farà seguendo le prescrizioni"

"Possiamo dire che la Barcolana si farà", lo dichiara il presidente della manifestazione velica più grande del mondo, Mitja Gialuz, intervstato da Ansa: "Stiamo lavorando, non ci siamo mai fermati, il team è a stretto contatto con le autorità competenti, su diversi scenari. Possiamo dire che Barcolana si farà. Sarà in acqua, ci saranno le barche, per ritornare a vivere un'esperienza straordinaria, compatibilmente con le indicazioni che saranno in vigore a ottobre, che oggi è prematuro stabilire quali saranno".

"Lavoreremo insieme alle autorità per garantire una regata sicura. La gente aspetta, dovremo vedere se ci sarà la possibilità di arrivare dall'estero, l'apertura delle frontiere forse sarà l'ultima misura che sarà presa, intanto siamo in contatto con i nostri iscritti e con chi vuole partecipare - ha proseguito Gialuz - Credo che dopo l'estate ci sarà la possibilità di navigare tutti assieme, la parte in mare è sicuramente 'organizzabile'. Barcolana, a differenza di altri eventi, è modulare, può avere diverse forme di espansione e diversi format, stiamo lavorando su diversi scenari e quindi siamo assolutamente ottimisti", ha concluso

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Genova sposta i miliardi del salone nautico ad ottobre, la Barcolana sul piede di guerra