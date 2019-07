Corsi di ginnastica gratis per riqualificare il verde pubblico di Ponziana

TriesteAltruista, all'interno del progetto PonzianAltruista, invita i cittadini a partecipare all'iniziativa "Estate in Movimento". PonzianAltruista è un progetto, di riqualificazione del verde pubblico svolto in collaborazione con Habitat-microaree di Ponziana, Ater e altre associazioni e cooperative. L'iniziativa "Estate in Movimento", organizzata dall'associazione Benessere ASDC, porterà nel giardino di PonzianAltruista un corso di ginnastica dolce, ogni giovedì alle ore 9.00. Il corso è gratuito e non necessita di iscrizione.

Un'occasione per vivere gli spazi verdi della nostra città pensando anche al nostro benessere.