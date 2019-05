Ginnastica Triestina, Fumaneri: "Abbiamo toccato gli interessi di quattro istruttori"

Dopo la sfiducia a Marco Fumaneri, votata dall’assemblea straordinaria dei soci della Società Ginnastica Triestina, il presidente commenta la decisione, sancita da 355 voti su 482 soci. Un'affluenza insolita e inaspettata, una seduta fiume che ha decretato anche la revoca del mandato all'intero consiglio direttivo. Secondo Fumaneri la decisione dell'assemblea è da attribuire al fatto che "abbiamo toccato i piccoli interessi privati, personali ed economici di quattro istruttori, questa è l'unica verità. Purtroppo in tanti ci sono cascati e ora siamo arrivati a questo".

"Amarezza e delusione"

"Un'amarezza e un'enorme delusione in tutti i sensi - ha dichiarato Fumaneri a Trieste Prima -. Gestire la Ginnastica Triestina è qualcosa di molto complicato perché vive in una situazione di emergenza mensile, di conseguenza bisogna prestare la massima attenzione giornalmente. Ora temo per la società, perché bloccare l'attività e passare la mano in modo così cruento senza un passaggio di consegne è estremamente pericoloso, nel senso che si vanno a vanificare tutti gli sforzi e i risultati ottenuti. Si poteva fare un passaggio graduale e sarebbe stato tutto molto più semplice. Lo dovevamo fare 5 mesi fa quando c'è stata l'assemblea elettiva e non si è presentato nessuno".