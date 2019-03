Donati nuovi giochi alle scuole dell'istituto Rilke di Duino

Uno scivolo-castello posizionato nel giardino esterno della scuola, e altri giochi da interno sono stati donati dalla Fondazione CRTrieste alle scuole dell'infanzia e primarie dell'istituto comprensivo Rilke di Duino Aurisina.

I giochi sono stati consegnati lunedì scorso alla presenza del sindaco di Duino, Daniela Pallotta, dell'assessore all'Istruzione Stefano Battista e della dirigente scolastica Caterina Mattucci. «Ringraziamo la Fondazione, che già ci ha supportato nell'organizzazione del Centro Gioco ''Pollicino'', per questo nuovo intervento – hanno commentato il sindaco Pallotta e l'assessore Battista – un gesto tanto più generoso in quanto non si tratta di un giardino a uso esclusivo della scuola, bensì è uno spazio aperto e dunque a uso di tutti i bambini». Da parte di tutti è quindi stata espressa la speranza che i giochi, in quanto appunto posizionati in un luogo aperto, siano rispettati, così da rimanere utilizzabili, da parte dei bambini delle scuole e non solo, per molti anni.