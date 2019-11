“Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”: tutte le iniziative

Presentate oggi nella Sala Tergeste del Municipio tutte le iniziative in programma in occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre, promossa dal Comune di Trieste – Assessorato alle Pari Opportunità assieme al G.O.A.P.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore comunale alle Pari Opportunità Francesca De Santis, la presidente della Commissione Pari Opportunità Laura Di Pinto e le rappresentanti delle realtà associative partecipanti alle iniziative, tra cui le presidenti della Casa Internazionale delle Donne Patrizia Saina e del G.O.A.P. Francesca Maur, del Comitato Mani dell’Amicizia Elisabetta Schiavon, Valerio Marchi dell’Associazione Luna e L’Altra, Rossana Michelini dell’Ensemble “Black Rosax”.

“L’Amministrazione comunale partecipa con grande impegno e passione assieme a tante associazioni del nostro territorio alle celebrazioni della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre – ha sottolineato l’assessore De Santis -promuovendo molte iniziative, dal 21 novembre al 7 dicembre, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, per lanciare un forte messaggio contro gli stereotipi di genere che permangono ancora nella nostra società nei confronti delle donne”.

Il 25 novembre

Il 25 novembre è una data importante per il movimento internazionale delle donne, scelta in onore delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana uccise il 25 novembre 1960 per la loro opposizione al regime dittatoriale. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, in questa data l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Programma

Il programma degli eventi è visionabile in Rete Civica: https://www.comune.trieste.it/pari-opportunita