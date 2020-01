Sabato 1 febbraio "Giornata mondiale dell'ansia sociale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il 1 Febbraio 2020 sarà la Giornata Mondiale dell’Ansia Sociale (World Social Anxiety Day). Un gruppo di persone affette da ansia sociale, ha deciso di attivarsi per l’istituzionalizzazione di tale evento. Sono attualmente in corso contatti con le associazioni di psicologi di vari paesi mondiali e si incoraggia l’organizzazione di seminari e conferenze in Italia su un tema che tocca il 7% della popolazione mondiale. Come scritto su Wikipedia, la fobia sociale, detta anche sociofobia o disturbo di ansia sociale, è la paura intensa e pervasiva di trovarsi in una particolare situazione sociale, o di eseguire un tipo di prestazione, che non siano, a chi ne è affetto, familiari e da cui possa derivare la possibilità di subire un giudizio altrui. Speriamo questa giornata serva per creare davvero una maggiore consapevolezza nei confronti di un tema di cui non si parla abbastanza. https://www.youtube.com/watch?v=DsabF4DGrvo p.s. la notizia è stata già pubblicata a questo link https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/15241-roma-giornata-mondiale-dell-ansia-sociale-1-febbraio-2020.html