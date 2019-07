Giornata della prevenzione dermatologica: in 300 per il controllo della pelle

L’iniziativa di screening dermatologico di ieri ha riscosso grande apprezzamento e partecipazione da parte delle persone di tutte le età che si sono recate in piazza della Borsa per un controllo gratuito. La Giornata di Prevenzione Dermatologica, promossa dalla Clinica Dermatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e il Comune di Trieste è stata pensata proprio per andare incontro alle persone nel centro della città, con lo scopo di intercettare in particolare coloro che non si sottopongono a controlli abituali. Questi momenti di incontro con la cittadinanza hanno lo scopo di dare informazioni utili alla prevenzione e di evidenziare eventuali situazioni a rischio che possono essere subito prese in carico dai servizi preposti.

"La prevenzione funziona – ha commentato Antonio Poggiana, Commissario Straordinario di ASUITs -, e l’alleanza con le associazioni di volontariato come la LILT è fondamentale: grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a valutare quasi 300 persone. La grande partecipazione all'iniziativa ha permesso anche di individuare delle situazioni a rischio" .

Piccoli accorgimenti