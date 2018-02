Giorno del Ricordo alla Foiba tra applausi e commozione (FOTO)

Si è tenuta oggi, 10 febbraio l'annuale Cerimonia solenne alla Foiba di Basovizza, sul Carso Triestino, evento organizzato dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle Foibe in occasione del Giorno del Ricordo 2018, ricorrenza istituita nel 2004 con apposita legge dello Stato per ricordare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Hanno preso parte alla Cerimonia massime Autorità civili e militari, un picchetto del Reggimento “Piemonte Cavalleria 2°” per la resa degli onori, le Associazioni d'Arma, i sodalizi patriottici e le rappresentanze del mondo dell'Esodo.

Dopo l’ingresso dei gonfaloni, l’alzabandiera, la deposizione di corone d'alloro, una Santa Messa è stata celebrata dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi.

Sono intervenuti anche il sindaco Roberto Dipiazza, e la presidente della Regione Debora Serracchiani.

Grande partecipazione dei giovani, significativamente superiore a quella delle edizioni precedenti, e ciò in particolare grazie a un progetto di “trasmissione della memoria” di questi eventi rivolto alle generazioni più recenti (denominato “Le tracce del Ricordo”), ideato dal Comune e dalla Lega Nazionale di Trieste. Progetto al quale hanno aderito varie scuole di Sacile, Brugnera, Pordenone, Seriate (Bergamo), Modena, Lecce, Luino e Bagnoli Irpino (Avellino).