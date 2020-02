Salvini a Basovizza: "Chi nega le foibe è folle"

"Folle chi nega la Shoah e folle chi nega le foibe. Il nemico da combattere è ancora l'indifferenza, la violenza e l'ignoranza". Le parole sono quelle del leader della Lega Matteo Salvini intervenuto questa mattina alla cerimonia per il Giorno del Ricordo tenutasi alla foiba di Basovizza a Trieste. Come riporta l'Ansa "oggi è una giornata importante che dovrebbe unire tutto il Paese in nome del ricordo di tutte queste migliaia di donne, uomini e bambini massacrati solo in quanto italiani. Una vera e propria pulizia etnica fatta dai comunisti slavi e non solo".

Secondo Salvini "spiace ci sia ancora qualcuno che ritiene che ci siano morti di serie A e morti di serie B e che questi italiani siano un po' "meno morti" perché morti per mano comunista". Non è mancata la presa di posizione social da parte del leader leghista. "Onore ai Martiri delle Foibe - ha scritto Salvini - migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché italiani".