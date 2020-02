Giorno del Ricordo, il Pd lascia la cerimonia: "Basovizza palcoscenico destra sovranista"

"Basovizza viene ormai utilizzata come palcoscenico in cui sfila la destra sovranista". I discorsi tenuti durante la cerimonia per il Giorno del Ricordo che si è svolta questa mattina all'interno del monumento della foiba di Basovizza non sono piaciuti al Partito democratico. Debora Serracchiani, Tatjana Rojc e Luigi Zanda hanno infatti abbandonato il luogo della cerimonia verso la conclusione e durante l'intervento del senatore Maurizio Gasparri.

"Non un'occasione per spingersi alla ricerca delle telecamere"

"Come sempre da anni, il Partito democratico è presente a rendere omaggio alle vittime e agli Esuli dell'Istria, Fiume e Dalmazia - hanno affermato i dem -. Abbiamo partecipato al percorso che ha portato alla legge del 2004 e oggi testimoniamo la stessa convinta adesione ai principi che vi sono inscritti. Il nostro impegno è sempre maggiore affinché questo giorno sia una solennità in cui si condivide pietà e giustizia, e non un'occasione per spingersi in prima fila alla ricerca delle telecamere".

"Sfila la destra sovranista"

Al Partito democratico non è piaciuta l'atmosfera. "Basovizza viene ormai utilizzata come palcoscenico in cui sfila la destra sovranista". La decisione dei dem non è andata giù a Forza Italia che con Sandra Savino ha replicato alla scelta di abbandonare il luogo della cerimonia. "L'intervento di Gasparri è stato quello che ha raccolto più consenso - ha dichiarato la deputata e coordinatrice regionale dei forzisti - pur nella sobrietà di una cerimonia che non è un comizio di piazza, come forse immagina la Serracchiani".

La replica di Forza Italia

"Serracchiani dovrebbe rispettare questa tragedia, senza alimentare polemiche infondate. Ribadisco che il consenso per gli interventi che si sono tenuti è stato plateale e molto chiaro. Forse questo ha indispettito la Serracchiani che avrebbe potuto, anche quando aveva ruoli istituzionali, rendere un omaggio più sentito e palese in occasione di ricorrenze come questa".