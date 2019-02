Salvini: "Vanno rivisti i finanziamenti all'ANPI"

"Necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l’ANPI, che negano le stragi fatte dai comunisti nel dopoguerra”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo sulle polemiche per il convegno ‘Foibe e fascismo’ organizzato dall’Anpi il 10 febbraio a Parma e nel corso del quale è prevista la visione del video ‘La foiba di Basovizza: un falso storico’.

"Vadano rivisti i finanziamenti"

La situazione al momento sta "montando", come spesso accade nei giorni precedenti al Giorno del Ricordo, la ricorrenza che si terrà in tutta Italia questa domenica. Dopo le polemiche scatenate da un post dell'ANPI di Rovigo e il convegno a cui partecipa la stessa associazione di partigiani a Parma, l'Unione degli Istriani ha affermato che l'evento è "un atto di disgustosa viltà", rimettendo in pista le parole del vicepremier Matteo Salvini. "Vanno rivisti i finanziamenti" ha affermato Massimliano Lacota, Presidente del sodalizio triestino.

ANPI Parma: "Notizia priva di fondamento"

Il Presidente dell'ANPI provinciale di Parma Aldo Montermini ha stigmatizzato la vicenda: "Non sponsorizziamo il convegno, è una notizia priva di fondamento" ha riferito a AdnKronos, come riportato dai colleghi di ParmaToday. "Se si osserva con attenzione la locandina dell'evento si comprende che l'ANPI Parma non sponsorizza, ma partecipa all'evento che tra l'altro viene organizzato da 14 anni".

"Si svolge tutti gli anni"

"Si tratta di un'evento di memoria storica che viene organizzato a Parma e mi chiedo perché in 14 anni di questa iniziativa, - ha continuato Montermini - solo quest'anno stampa e politici sostengono che si tratta di un convegno negazionista? Tutti gli anni si svolge questa iniziativa e solo quest'anno sarebbe negazionista? ".

"Nessuno scriverà che le foibe non esistono"

"E' un'iniziativa che l'associazione porta avanti per sottolineare quello che il fascismo ha fatto sul confine orientale, la Jugoslavia occupata e i campi nessuno può negarli come gli 800 slavi imprigionati. Insomma - ha concluso Montermini - da nessuna parte si troverà mai scritto che le Foibe non esistono e voglio ribadire ancora con chiarezza che Anpi Parma non sponsorizza convengo ma partecipa al convengo e all'iniziativa che si svolge da ben 14 anni". La vicenda va avanti.