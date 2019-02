Giorno del ricordo, Tajani: "Negare significa essere complici"

"Gli italiani sono stati vittime di questa follia e la patria nella quale sono morti li ha dimenticati per troppi anni. Ora questa ferita è stata sanata e deve essere un messaggio e un sacrificio per il futuro affinchè non accada mai più quello che è accaduto in questa parte d'Italia". Così il Presidente del Parlamento europeo alla cerimonia solenne di questa mattina a Basovizza.

"L'Italia ha voluto dimenticare perchè forse faceva comodo - ha aggiunto Tajani - , poi grazie a tanti studenti, professori, studiosi, esuli si è riusciti a ristabilire la verità e nel 2004 c'è stata la legge che ha riconosciuto questa giornata come Giornata del ricordo delle Foibe".

"Negare significa essere complici di questi terribili omicidi, come chi nega l'Olocausto e chi nega il martirio".

Il Presidente del Parlamento europeo ha in seguito deposto una corona d'alloro in memoria delle vittime delle Foibe.

