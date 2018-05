Giorno memoria vittime terrorismo, Fedriga: «Onore a chi ha perso la vita per difendere libertà e giustizia»

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha preso parte oggi alla cerimonia in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale tenutasi in largo Caduti di Nassiriya al Ferdinandeo a Trieste: «In questo Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, voglio ricordare il sacrificio di chi ha perso la vita per difendere i valori non negoziabili di libertà e giustizia. Valori che oggi vanno declinati sulla battaglia che dobbiamo condurre a contrasto del terrorismo islamico».

Alla presenza delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d'arma con i propri labari, una corona d'alloro è stata deposta congiuntamente da Prefettura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste.