Il sindaco riceve Matthias Lodi, pluricampione dell'automobilismo

Matthias Lodi, vincitore di numerosi titoli internazionali dell'automobilismo, è stato ricevuto oggi in Municipio dal sindaco Dipiazza, affiancato dall’assessore allo Sport Giorgio Rossi e dall’assessore alle Risorse Umane Michele Lobianco. Il primo cittadino ha voluto congratularsi con Matthias per i suoi successi in ambito automobilistico e gli ha offerto in dono il gagliardetto con l’Alabarda di Trieste in segno di buon auspicio per le prossime vittorie sportive.

Progetti in cantiere

Matthias ha annunciato che ha già in cantiere importanti progetti per il 2020, ricordando poi le imminenti ‘tappe’ agonistiche che lo avrebbero visto impegnato al Campionato europeo GT4 in Slovacchia e in Croazia e, a luglio, a Lignano, per la Finale mondiale dei Kart, determinato ad aggiungere altri trofei al suo già lungo blasonato ‘curriculum’, tra i quali: nel 2001 si è guadagnato il primo posto al Campionato Regionale FVG (cat. 100 junior); nel 2008 si è classificato al primo posto nel Campionato Triveneto nella cat. 106 Challenge e l’anno dopo ancora primo sul podio per il Triveneto nella cat. 106 CUP, Trofeo Italiano Pista (cat. 106 CUP) e Trofeo Invernale Pista(cat. Serie).

Nel 2012, sempre primo classificato nel Campionato Clio RS CUP 2000 (Trofeo Italiano Pista) e nel 2013 nel Campionato Internazionale Grande Punto CUP. Inoltre, nel 2015, raggiunge il primo posto nel Campionato Master Driver Triveneto nella cat. Sport prototipi, mentre l’anno dopo stravince ancora partecipando allo stesso Campionato. Nel 2017 è primo classificato al Campionato Sloveno Turismo Renault Twingo CUP, al Campionato Internazionale EuroTwingo CUP e al Campionato Internazionale ESET e EuroTwingo CUP. E’ campione internazionale assoluto ESET nella categoria TWC e Campione europeo FIA CEZ nella categoria D6 (Under 2000cc). Nel 2018 si qualifica alla Finale Mondiale “Sodi World Series” del Campionato Endurance Kart 4T.