"Blue Whale", goriziana salvata dai Carabinieri in Puglia

Nelgi scorsi giorni una ragazza di 20 anni originaria della provincia di Gorizia è stata tratta in salvo dai Carabinieri di Latiano, un paese vicino a Brindisi, mentre era rimasta invischiata nel "gioco" Blue Whale (Balena blu ndr), una pratica che si conclude con il suicidio dei partecipanti.

La notizia

A darne notizia i colleghi di Brindisi Report questa mattina. Provvidenziale sarebbe stata la segnalazione di una cittadina all'Arma dei Carabinieri che avrebbe consentito ai militari di raggiungere la ragazza e di salvarla. La giovane è stata ritrovata seduta su un marciapiede con numerose ferite e tagli alle braccia e in evidente stato confusionale. I Carabinieri, dopo averla condotta al Pronto Soccorso - dove è stata dimessa con una diagnosi di postumi di lesioni autoinflitte - hanno ricostruito la vicenda.

Cosa è successo

La ragazza tramite i social network avrebbe conosciuto un 24enne che a sua volta le avrebbe chiesto di passare un po' di tempo assieme nel brindisino. La giovane a quel punto avrebbe accettato. I carabinieri di Latiano lo hanno denunciato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale nei confronti di soggetti da identificare responsabili di “istigazione al suicidio”. Il 24enne conosce la ragazza da tempo, l’ha ospitata, ed è al corrente delle regole del “gioco”. Interrogato, il giovane aveva però taciuto su alcuni importanti particolari sulla vicenda. Dal suo racconto sono emerse alcune incongruenze, dicono i carabinieri: pur essendo stato l’ultima persona a stare in camera con la ragazza, il 24enne non ha rivelato che la giovane si era autoinflitta i tagli alle braccia.

La giovane è rientrata in Friuli Venezia Giulia.

