Forti dolori addominali e in stato d'agitazione, 19enne intossicato finisce a Cattinara

Questo pomeriggio a Prosecco un giovane triestino di 19 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo aver accusato un malore che ha richiesto il suo trasferimento all'ospedale di Cattinara. Il giovane era in compagnia di alcuni amici nei pressi di una zona boschiva poco distante dal centro abitato, sul tratto di bosco interessato dal sentiero che conduce verso il monastero di San Cipriano.

A causa dei forti dolori addominali e dello stato d'agitazione del giovane, l'automedica e l'ambulanza sono intervenute in suo soccorso poco dopo le . Per recuperare il giovane sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il 19enne è stato quindi messo sulla barella e trasportato in ospedale in codice verde con i sintomi di una intossicazione.