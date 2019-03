I giovani progettano l'accessibilità: workshop con Vincenzo Zoccano

Valutare la riqualificazione di spazi pubblici a Trieste dal punto di vista dell’accessibilità, attraverso una progettazione partecipata guidata da giovani, cittadini, tecnici e parti sociali interessate. Questo è il cuore del progetto vincitore del bando cittadinanza attiva FVG 2018, finanziato dalla Regione FVG e promosso da ProgettiAmoTrieste.

Il progetto

Il progetto si concretizzerà in un Workshop che si terrà dal 27 al 30 marzo presso gli spazi del campus di Piazzale Europa dell’UniTS in Via Alfonso Valerio 6/1 presso la Biblioteca situata al 2°piano dell’edificio C8, dalla mattina al pomeriggio diviso in varie sessioni, tra cui alcune di sopralluogo delle aree interessate dal progetto.

I partner

Tra i partner vi sono il Comune di Trieste, l’Università degli studi di Trieste con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, associazioni di categoria come Ordine degli Architetti, dei Geometri e altri comuni della Regione quali Muggia, Azzano Decimo, San Dorligo della Valle e Muzzana del Turgnano, che verranno coinvolti nella fase di disseminazione dei risultati del progetto e presentazione del modello adottato.

Progetti in essere

Il valore aggiunto dell’iniziativa non sta nel realizzare un progetto da cantierare, ma valutare un progetto in essere come la riqualificazione di Piazza S.Antonio a Trieste, adottando criteri che prendano in considerazione i bisogni delle persone con handicap che vivono realmente quegli spazi e non soltanto i criteri dettati dalla norma o dalle leggi, per proporre soluzioni alternative e migliorative.

La presentazione

Saranno presenti inoltre durante i lavori Vincenzo Zoccano, Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle politiche per le disabilità, vari rappresentanti dei portatori d’interesse come L’AIAS, il centro Rittmeyer, gli amici della Pro senectute, Enrico Conte del Comune di Trieste e Michele Franz del CRIBA FVG (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche del Friuli V. G. ). Il 30 marzo si terrà dalle 10 alle 12 la presentazione dei risultati del Workshop presso la Sala Bazlen, Palazzo Gopcevich in Via Gioacchino Rossini 4.