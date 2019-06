Termina a Trieste il giro attorno alla Penisola per sensibilizzare sulla disabilità

Si è concluso ieri il progetto "Il giro di speranza", un viaggio attorno alla Penisola per sensibilizzare sulla disabilità. L'iniziativa è nata con la collaborazione della Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia ed è stato promosso dalla Sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, in occasione del proprio centenario, “Dis-Equality – Tutti diversamente uguali – Un giro di speranza”. I ragazzi sono arrivati ieri, 15 giugno, nella sede della Lega Navale di Trieste. Un viaggio che ha lasciato sicuramente segni indelebili non solo per i giovani che hanno dovuto affrontare un viaggio incerto, situazioni imprevedibili che solo il mare sa creare, ma anche per chi li ha accompagnati ed ha vissuto giorno dopo giorno un percorso fatto di emozioni e prese di coscienza. Tra la commozione e la soddisfazione di chi sa di aver concluso un ciclo importante, il pomeriggio si è concluso con un brindisi e tanti sorrisi.