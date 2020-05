Gite scolastiche annullate, i genitori: "Aspettiamo ancora i rimborsi"

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione da parte di alcuni genitori degli alunni dell'Istituto Scolastico Altipiano.

Sono ormai passati 2 mesi dai provvedimenti presi dal Governo di sospensione delle gite scolastiche. Negli stessi provvedimenti veniva assicurato che si sarebbe provveduto ai rimborsi delle uscite scolastiche che non si sarebbero potute fare. Nei mesi precedenti avevamo puntualmente pagato gli anticipi e ci aspettavamo che con la stessa puntualità sarebbero arrivati i promessi rimborsi. Purtroppo constatiamo che invece a circa metà delle famiglie non è stato ancora restituito nulla e in alcuni casi si tratta di più quote (più figli) e si arriva a centinaia di euro, che in questo periodo sarebbero una boccata d'ossigeno per molte situazioni critiche. Alle richieste alla scuola di alcuni di noi, nelle scorse settimane ci è sempre stato risposto che si sarebbe provveduto al più presto, ma nulla è accaduto. Rinnoviamo quindi la richiesta di ottenere quanto ci spetta e che non è ancora stato corrisposto.