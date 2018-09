Visita a Miramare del premier Conte, chiuso il castello dalle 13 alle 15

Il parco del castello di Miramare e la Mostra alle scuderie rimangono aperti oggi. La visita del Primo Ministro Giuseppe Conte, che incontrerà il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, come da programma ha fatto scattare la macchina della sicurezza e la modifica dell'accessibilità al castello, luogo poi dell'incontro privato che il premier avrà con il presidente della Regione. Il maniero infatti resta chiuso al pubblico dalle 13 alle 15, proprio per garantire la sicurezza durante la visita e gli incontri. Al momento non ci sono ulteriori comunicazioni da dare.