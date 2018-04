Trieste Opicina Historic: grande successo per il prologo a cronometro con gli allievi delle autoscuole

Si è svolto con successo lunedì di Pasquetta il prologo a cronometro della Trieste-Opicina Historic 2018 al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste.

Gli equipaggi si sono sfidati con la formula del Match race in un'esibizione di regolarità a eliminazione diretta con una novità assoluta, rappresentata dalla presenza, in collaborazione con il Consorzio Unico Autoscuole Triestine (CUAT) degli allievi patendandi.

Erano presenti 9 giovanissimi allievi che hanno molto apprezzato l'iniziativa e, dopo essersi sfidati a bordo delle auto della scuola guida affiancati dai propri istruttori, sono saliti a bordo delle autovetture d'epoca per partecipare come passeggeri alla gara riservata ai professionisti delle quattro ruote. Erano presenti allievi delle autoscuole Bizjak, Easy Driver, Mito-Ready2Go e Re Artù. Per la cronaca, ha vinto la gara, svoltasi al meglio delle tre prove, Nevena Rakic dell'autoscuola Easy Driver che in finale ha battuto Emma Marcolin dell'autoscuola Mito-Ready2Go.

La gara a cronometro prevedeva il rispetto di un tempo di percorrenza di 40 secondi al giro per due giri di anello da 200 metri a una media di 18 km orari.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Consorzio Unico Autoscuole Triestine, Alessandro Galli, che ha voluto ringraziare gli organizzatori per l'opportunità concessa e, forte del vivo apprezzamento dei colleghi e degli allievi partecipanti, ha confermato la presenza delle autoscuole anche alla prossima edizione. Il presidente del Club dei Venti all'Ora, organizzatore dell'evento, Paolo Grava, ringraziando a sua volta il CUAT, i responsabili delle autoscuole presenti per la partecipazione e Antonio Delconte per la collaborazione all'organizzazione dell'evento ha invitato le autoscuole a segnalare i nominativi degli allievi interessati a prendere parte a un corso di regolarità che il Club ha deciso di organizzare proprio per istruire al meglio i giovani piloti introducendoli nel mondo sportivo della regolarità automobilistica.

La Trieste Opicina Historic vera e propria accoglierà i concorrenti e i visitatori sabato 7 e domenica 8 aprile a partire dalle ore 8 in Piazza dell'Unità d'Italia dove i 100 equipaggi provenienti da tutta Europa si ritroveranno per dare il via alla 23esima edizione della manifestazione che, con un percorso di regolarità, ricorda i fasti della leggendaria gara in salita che si svolse fino al 1971.

Ecco i nomi degli allievi che al termine della prova hanno ricevuto tutti un attestato di partecipazione:

Autoscuola Mito

Simone Deponte

Emma Marcolin

Martina Maione

Pavlo Medukha



Autoscuole Bizjak

Francesca Papini

Andrea Testoni



Easy Driver Muggia:

Nevena Rakic



Re Artù:

Jehona Zeka

Luca Guidoboni



Per informazioni:

Consorzio Unico delle Autoscuole Triestine

Via Orlandini, 38 - 34143 TRIESTE (TS)

Tel. 040 3220132 - P.IVA 00904420320

E-mail: info@cuat.it - Web: http://www.cuat.it