Gli artisti tornano in piazza: la manifestazione regionale per il reddito e la sicurezza

I lavoratori dello spettacolo scendono ancora in piazza per una manifestazione regionale al grido di Reddito, Salute e Sicurezza. Oggi scenderanno in piazza in molte città italiane, e in Fvg saranno in piazza Verdi a Trieste alle ore 15.00, in molti porteranno uno strumento di lavoro, un abito o qualcosa che caratterizza il proprio mestiere, ci teniamo a dire che saremo adeguatamente distanziati e rispettosi delle misure di prevenzione antiCOVID.

"Le nostre parole d'ordine - dicono gli organizzatori - sono sempre REDDITO-SALUTE-SICUREZZA (nel senso di sicurezza sul lavoro, non vogliamo una ripresa a tutti i costi anche perchè sappiamo che i "costi" li pagheremmo noi, come sempre)-LIBERTA'. Alcune e alcuni porteranno delle piccole performance, ci sono anche molti artisti con noi".