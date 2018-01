Gorizia, caso di Tbc all’istituto tecnico Marconi

Individuato un caso di malattia tubercolare polmonare in un ragazzo frequentante l'Istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Staranzano. È stato già proposto dalla dalla struttura operativa di igiene e sanità pubblica un programma di sorveglianza sanitaria nei confronti dei contatti stretti del caso di TBC.

«Il fatto indicato potrebbe suscitare allarme, ma sia l'azienda sanitaria che la scuola stanno affrontando la situazione con razionalità e trasparenza. Tutte le iniziative intraprese hanno uno scopo puramente precauzionale. Solo i compagni di classe dello studente saranno invitati a sottoporsi, nei prossimi giorni, agli esami diagnostici previsti in questi casi» ha spiegato Marco Fragiacomo, dirigente scolastico.

«Sia la scuola che l'azienda sanitaria comunicheranno agli organi di stampa (giornali, siti web, etc.) tutte le informazioni a riguardo, in modo da precedere eventuali notizie prive di alcun fondamento che potrebbero suscitare un allarme del tutto ingiustificato. Ribadisco quindi che:

- la scuola non è "infetta";

- il rischio di contagio attuale è nullo, in quanto lo studente non è presente a scuola, si sta curando e tornerà a frequentare le lezioni quando sarà pienamente guarito;

- il batterio responsabile della malattia è presente da sempre nella nostra popolazione e ogni anno determina qualche caso conclamato, perfettamente curabile» ha sottolineato Fragiacomo.

Nel frattempo, come specificato dal dirigente scolastico, gli alunni che per attività didattiche hanno condiviso la classe frequentata dal ragazzo saranno i primi a cui verrà proposta l' esecuzione di test diagnostici

