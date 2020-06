Gorizia dichiara la fine dell'emergenza, Ziberna: "Grande emozione"

"L'emergenza è ufficialmente finita anche a Gorizia con il passaggio all'allerta giallo per la Protezione civile". Lo ha dichiarato il sindaco Ziberna con un post su Facebook. "Da tanti giorni - spiega il primo cittadino - non ci sono più nuovi casi positivi e ad essere in quarantena sono solo i provenienti dall'estero. Grande emozione. Anche se non possiamo abbassare la guardia".

In seguito il sindaco invita i cittadini a seguire le regole soprattutto perchè "in altre zone, anche a noi vicine, si sono aperti nuovi focolai e dobbiamo mantenere alta l'attenzione". Oggi è stata chiusa anche la colletta alimentare gestita dalla Protezione civile. "È stata un'esperienza straordinaria - ha dichiarato Ziberna -, come la risposta della città che ha donato decine di migliaia di confezioni fra pacchi di pasta e riso, scatolette e prodotti per l'igiene. Sono stati distribuiti oltre mille pacchi spesa":

"Ricordando che funzionano ancora gli interventi per la concessione di contributi, voglio dirvi che le nostre energie si stanno adesso concentrando anche sul futuro. Stiamo mettendo in moto tutti i provvedimenti per l'economia, di cui vi parlerò a breve e siamo fortemente impegnati sul fronte delle scuole. Anche se c'è ancora molta, troppa confusione, vogliamo che in settembre ragazzi, insegnanti e operatori possano ripartire senza troppi disagi. È per noi una questione prioritaria".