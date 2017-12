Gorizia, arriva la app dedicata a tutti gli eventi e le offerte turistiche

Nel progetto pluriennale di promozione turistica portato avanti dal Comune di Gorizia si inserisce l’ideazione di un concept finalizzato a rafforzarne l’immagine e a rendere i visitatori consapevoli dell’offerta della città in tutti gli ambiti. Gorizia non è solo una delle città italiane in cui si vive meglio - come emerge da un’indagine condotta dal Sole 24 Ore che la colloca al 9^ posto nella classifica nazionale per la qualità della vita - ma è anche un centro ricco di tradizioni e storia, da sempre crocevia di popoli e culture, e un meraviglioso contenitore di esperienze e di eventi interessanti da scoprire e da vivere, che spaziano dalla cultura al teatro, dalla natura alla musica e allo sport, il tutto perfettamente ritagliato a misura d’uomo.

Gorizia si caratterizza inoltre per i parchi e le ville a pochi metri dal centro, per un castello e un borgo medievale dal fascino unico, per un centro storico vivibilissimo. La magia di questa città al centro dell’Alpe Adria si riflette anche nella sua architettura: strade piene di interni nascosti, di giardini segreti, dove ogni portone nasconde scorci affascinanti che non attendono che di essere scoperti e valorizzati. È una città che si lascia scoprire pian piano, ed è proprio questo aspetto che la definisce più di tutto: la sorpresa. Gorizia è una sorpresa inaspettata. Per questo il concept individuato per comunicare le sue peculiarità è: “Gorizia, effetto sorpresa. La città che non ti aspetti!”

I principali contenuti di interesse turistico della città, come i grandi eventi internazionali che attirano centinaia di migliaia di persone, i festival gastronomici (Gusti di Frontiera), storici (èStoria), cinematografici (Premio Amidei), musicali (Seghizzi) e le molteplici altre manifestazioni che confermano la sua indole di piccola capitale del suo territorio, sono contenuti nella App Let’sGo!Gorizia, scaricabile gratuitamente da ogni smartphone, computer, tablet etc.. La App offre anche la mappatura dei punti di interesse collegati ai Percorsi turistici, gli approfondimenti delle narrazioni dei personaggi storici che raccontano la città, i contenuti dei luoghi toccati dagli itinerari, le grandi opportunità di Gorizia come offerta urbanistica, paesaggistica (parchi, natura), culturale, commerciale, storica e enogastronomica. Insomma, tutto quello che è di interesse del turista che visita Gorizia.

Come ha osservato l’Assessore alla Cultura e allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti: «Gorizia è una città tutta da scoprire, una commistione di più culture e tendenze, ma anche palazzi, parchi, musei che offrono una ricchezza di contenuti che non ci si aspetta di trovare. Gorizia è capace di affascinare il turista con Eventi inaspettati, con un’offerta enogastronomica inedita, con una profondità culturale e storica non convenzionale – basti pensare che è l’unica città al mondo con una piazza divisa in due, dove puoi stare con un piede in Italia e uno in Slovenia».

Il Sindaco Rodolfo Ziberna ha aggiunto: «Fin dal suo sorgere Gorizia è stata al centro della grande storia europea e il suo ruolo di crocevia di popoli e culture non è mai venuto meno. Non solo, le vicende che portarono la città a essere tagliata in due da un confine, dopo l'ultima guerra mondiale, ne fanno un unicum anche sotto l'aspetto turistico, con percorsi storici di poche centinaia di metri che iniziano in uno Stato, l'Italia, e si concludono in un altro, la Slovenia, come ad esempio gli itinerari collegati alla presenza ebraica, all'esilio dei Borboni, alla Grande guerra e, in generale alla storia del Novecento. In mezzo una frontiera dove sono ancora ben presenti le tracce di quel "muro" che per decenni ha condizionato la città delle comunità di questo confine. Un territorio, quindi, davvero tutto da scoprire e da frequentare».

PERCHÉ E QUANDO VISITARE GORIZIA. I PRINCIPALI EVENTI CITTADINI.

Febbraio – Carnevale Goriziano (spettacolo)

Febbraio – Expomego (fiera)

Marzo – Pollice Verde (fiera)

Maggio – èStoria (cultura)

Maggio – in\Visiblecities – Urban Multimedia Festival (cultura)

Giugno – Goktoberfest (enogastronomia)

Luglio – Premio Sergio Amidei (cinema)

Luglio – Premio Seghizzi Canto Corale (musica)

Agosto – Sagra di S. Rocco (spettacolo)

Agosto – Festival Internazionale del Folklore (spettacolo)

Settembre – Gusti di Frontiera (enogastronomia)

Settembre – Concorso internazionale di violino Premio Lipizer (musica)

Dicembre - Fiera di S.Andrea (fiera)

Dicembre – Dicembre Goriziano (spettacolo)