Girava con un coltello in centro a Gorizia, denunciato

Ieri 5 agosto la Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 43enne di origine bulgara trovato in possesso di un coltello di 18 centimetri mentre si trovava in via de Gasperi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine in ragione del divieto di ritorno per tre anni nel capoluogo isontino, "non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione". Il provvedimento nei confronti del cittadino bulgaro era stato emesso dal Questore di Gorizia nei mesi scorsi.

Il rintraccio è avvenuto intorno alle 16 di ieri e grazie all'attività della Squadra Volante goriziana. Dopo gli accertamenti del caso, la Polizia di Stato è stato condotto in Questura e denunciato per porto d'armi od oggetti atti ad offendere e per la violazione del "bando" da Gorizia.