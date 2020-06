Dall'altra parte del confine, parlano i titolari delle gostilne slovene: "Situazione disastrosa"

Con la chiusura dei confini i triestini hanno dovuto cambiare le loro abitudini, tra queste anche le gite fuori porta nelle famose gostilne slovene. Abbiamo contattato tre titolari per capire cosa succede dall'altra parte e quali sono state le conseguenze economiche. "Dal 14 marzo, quando abbiamo chiuso, non è che abbiamo incassato di meno, non abbiamo proprio incassato - ci ha raccontato il titolare di Flora -. Abbiamo scelto di non aprire. Perchè farlo? Ora non avrebbe senso, i nostri clienti vengono per lo più dall'Italia. Nella zona di Kozina, Sezana e Koper non sono l'unico ad aver agito in questo modo. Aspettiamo con impazienza l'apertura dei confini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gravi danni anche per Na Burij: "Abbiamo aperto domenica ma possiamo già dire che c'è stato un calo dell'80% del profitto. I nostri principali clienti sono italiani. E' proprio un brutto periodo, anche per i nostri dipendenti: attualmente lavora un quinto del personale perchè non c'è lavoro". Il titolare di Na Burji ha anche altre gostilne vicino al confine, tra cui Porky's che, invece, è rimasto chiuso: "Abbiamo provato ad aprire sabato ma non c'era nessuno". Più positivo, invece, è il titolare della Gostilna Mahnic: "Abbiamo aperto sabato. Certo, c'è meno lavoro, ma clienti ne abbiamo, lavoriamo per fortuna. Ad ogni modo non è facile e speriamo che i confini possano riaprire al più presto. Sabato dovrebbero esserci novità: non ci resta che aspettare".