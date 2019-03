Il gotha della cinematografia mondiale in visita a Trieste

Il gotha del cinema mondiale è arrivato in città! Parliamo di Paramount, Universal studios: sono in tutto 16 i produttori di case cinematografiche internazionali in visita a Trieste per valutarla come potenziale set di futuri film e serie tv.

Come riportato da Tgr Rai Fvg, i produttori, provenienti da America, Inghilterra e Scandinavia hanno passato la giornata tra selfie con Joyce e passeggiate nel centro storico. Non sono mancate le tappe a Miramare e Porto Vecchio.

Sembrerebbe, inoltre, che stia arrivando in città anche una grossa produzione di Hollywood.