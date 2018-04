Grado-Aquileia: riaperto il ponte Matteotti in occasione delle festività pasquali

«Il collegamento di Grado con la terraferma lungo la translagunare è finalmente ripristinato da questo pomeriggio e lo sarà fino alle ore 11 del 16 aprile, giorno in cui riprenderanno alcuni lavori». Lo ha dichiarato il sindaco di Grado Dario Raugna in occasione della riapertura del ponte Manteotti il pomeriggio del 30 marzo.

Ha riaperto i battenti quindi, dopo gli ultimi lavori di collaudo, il collegamento diretto dell'isola con la Bassa Friulana, per la gioia dei turisti che hanno deciso di trascorrere le festività pasquali al mare ma anche e soprattutto di molti lavoratori pendolari che per mesi hanno dovuto allungare la strada a causa della deviazione.

«Fino a conclusione degli stessi - aggiunge il sindaco - il trasporto pubblico locale effettuerà ancora la deviazione presso il ponte Cucchini».

«Grazie a tutte le persone che hanno lavorato sodo - conclude Raugna - e contribuito a far sì che quest'opera aprisse nei tempi promessi».

Nella foto seguente il collaudo prima della riapertura del ponte