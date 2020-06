Centri estivi, da domani online la graduatoria

Sarà consultabile e online da domani (venerdì 19 giugno) sulla rete civica del Comune di Trieste la graduatoria (formulata in base alle domande pervenute entro l'8 maggio) per l'accesso ai centri estivi comunali per le fasce di età 0-3 e 3-6 e che partiranno come noto il prossimo 6 luglio. Nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali per il contenimento del contagio da Covid -19 erano stati purtroppo fortemente ridotti i numeri di accoglienza. “Per far fronte a questo problema e venire incontro alle necessità di genitori e famiglie -spiega l'assessore all'Educazione Angela Brandi- abbiamo comunque deciso di ampliare la previsione di sedi e posti, individuando ulteriori luoghi e turni aggiuntivi per incrementare l'offerta a favore dei nostri bambini”.

“In base alla graduatoria originariamente formulata e che riguarda i nidi Semidimela, Acquerello, Verdenido, Zuccherofilato e le scuole d'infanzia Tomizza, Primi Voli, Pollitzer, Nuvola Olga e Ferrante Aporti siamo riusciti -precisa l'assessore Brandi- a predisporre ulteriori opportunità utilizzando anche il nido Santa Chiara di via dell'Istria 61e le scuole dell'infanzia Giardino Incantato di via Kandler 10, Tor Cucherna di via dell'Asilo 2, Delfino Blu di salita di Gretta 34/4 e Kamillo Kromo di strada vecchia dell'Istria 78”. “Sempre in base alla graduatoria generale, questi ulteriori posti aggiuntivi saranno quindi messi a disposizione dei bambini che si trovano attualmente in lista d'attesa e i cui genitori saranno contattati telefonicamente già a partire da lunedì 22 giugno. Eventuali ulteriori nuove possibilità di ampliamento per la fascia di età 0-3 -conclude l'assessore Angela Brandi- saranno tempestivamente e opportunamente comunicate”.