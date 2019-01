Grande successo per la "Befana del Sap"

Tutto esaurito per la quindicesima edizione dell’evento “la befana del Sap” organizzato dalla Segreteria Provinciale di Gorizia del SAP - Sindacato Autonomo di Polizia e reso possibile grazie alla disponibilità e sensibilità della Direzione del Cinema Kinemax di Piazza Vittoria a Gorizia. L’ormai consueta manifestazione, riservata alle famiglie dei poliziotti in servizio nella provincia di Gorizia ed “aperta” anche a quelle degli iscritti al SAP in servizio nella provincia di Trieste, presenti anche quest’anno in sala con il suo segretario Lorenzo Tamaro, ha visto la proiezione nel capoluogo isontino del film di animazione distribuito dalla Walt Disney “RALPH spacca internet”.

Bello e spontaneo lo spirito dell’iniziativa che è stato quello di passare una giornata gioiosa insieme alle famiglie e un’occasione anche per i poliziotti di Gorizia e Trieste per ritrovarsi e rivedersi, dopo aver condiviso magari anni di lavoro assieme. Ai protagonisti assoluti della giornata, i bambini e i ragazzi, unici e veri destinatari delle attenzioni dell’infaticabile e oramai collaudata organizzazione della manifestazione capitanata dal Segretario isontino Angelo OBIT è stato distribuito all’ingresso in sala pop-corn e coca-cola.

Non sono mancati poi i pacchi dono consegnati direttamente dalla Befana, presente in sala, riempiti grazie ai prodotti della Giulia S.P.A., Witor’s di Gorizia e della Crich di Zenson di Piave (TV), aziende queste che ancora una volta hanno dimostrato di essere particolarmente vicine e sensibili alle iniziative in favore dei bambini. L’iniziativa ha inoltre avuto il sostegno della Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia. Prossimo appuntamento il primo marzo p.v. al Carnevale del SAP 2019 dei bambini, organizzato a Trieste dalla Segreteria Provinciale del capoluogo giuliano che vedrà questa volta come ospiti anche i bambini del SAP di Gorizia e le loro famiglie.