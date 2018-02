Grandi eventi 2018: a Trieste la prima tappa italiana della Electric Run (VIDEO)

Trieste è la prima data del tour italiano della Electric Run, la corsa più luminosa al Mondo che si svilupperà su 5 chilometri all’interno del Porto vecchio, i partecipanti immersi in luci fluorescenti fornite dall’organizzazione, per poi concludersi in piazza Unità dove si terrà anche il concerto finale dell’evento. L'appuntamento è previsto per il 16 giugno alle 20:30. A presentare la manifestazione sportiva-show, una sorta di evoluzione della Color Run, il vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Pierpaolo Roberti: «Una novità nazionale e puntiamo ad avere pubblico e turisti dalle vicine città e anche Slovenia e Croazia». Dagli organizzatori Vega Events un plauso all’Amministrazione, per la propria lungimiranza di portare in Italia gli Stati Uniti e il brand Electric Run.

