Appende cartelli sui negozi cinesi: "Grazie per quello che fate"

Prendersi cura l'un l'altro ci fa sentire meglio e la solidarietà non è mai scontata, soprattutto nei momenti di bisogno. Sono stati infatti molti i gesti d'affetto e le iniziative che in questi giorni la comunità cinese ha intrapreso in questi giorni per aiutare i triestini. Non scontato è anche saper dire "grazie".

Nicola Montemurro, un ragazzo di Matera che, per senso civico e per non mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari, è rimasto a Trieste, è il protagonista di questa storia. Questa mattina, infatti, Nicola ha voluto ringraziare i cinesi a modo suo. "Grazie per quello che sta facendo il vostro popolo per l'Italia" si legge sul foglio attaccato con il nastro adesivo sugli ingressi di alcuni esercizi situati nelle vicinanze, gestiti dai cinesi.

"Ultimamente ho letto sul web diversi articoli riguardanti gli aiuti che la comunità cinese sta donando all'Italia - ha dichiarato Nicola, ultimo quello delle mascherine nella cassetta delle poste a Trieste. Per ricambiare questi gesti, come cittadino italiano mi sono sentito in dovere di ringraziare a modo mio la comunità cinese. Per questo stamattina, mentre mi recavo a fare la spesa (dopo 5 giorni che non ci andavo) ho colto l'occasione per appendere fuori dagli esercizi cinesi vicino casa mia questi fogli di ringraziamento. Abito in zona via Giulia e gli esercizi sono quindi AZ casa e il Bar Giulia gestito da cinesi".

Nicola ha voluto anche fare un appello: "Al momento sono disoccupato, avevo cominciato un corso di formazione ma prtroppo è stato sospeso per via dell'emergenza. Adesso sto percependo la Naspi da tre mesi ma purtroppo sta terminando e sto facendo sempre più fatica".